У РПЦ вже відреагували на такий креатив

Священиків, які працюють на благо російської армії, тепер буде видно здалеку

Військово-польові ряси для священнослужителів ЗС РФ показали на форумі "Армія-2020", який проводить російське Міноборони, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За інформацією журналістів, на виставці було представлено відразу кілька моделей. Деякі з них виконані у вигляді камуфляжу, у них відстібається поділ, а також є блискавки і текстильні застібки замість гудзиків.

На открывшемся сегодня «Армия-2020» представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также «воинские свечи» Минобороны и другую церковную атрибутику.



Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 24, 2020

Мало того, "Православна мануфактура" представила також "військові свічки" кольору хакі та іншу церковну атрибутику, серед якої хрести, кадила, головні убори для священиків тощо.

Відзначається, що вже є і перша критика. Так, глава синодального відділу РПЦ із взаємовідносин зі Збройними силами єпископ Стефан розкритикував ідею ввести одяг для священнослужителів з камуфляжної тканини, оскільки вона не була узгоджена з церквою.

У чекистов новый род войск)) крестоносцы 3 рима) Т.е если он в форме - можно снайпером на поражение. Хороший прикид у чекистов) Gepostet von Серж Сергев am Dienstag, 25. August 2020

"Канони зображення Спасителя на армійських іконах слід змінити і писати його в камуфляжі, оклади повинні бути виконані з фарбованої захисною фарбою броні. Сам Спаситель ликом повинен нагадувати нашого президента", "Шойгу давно мріяв про своїх бойових шаманів)", «Бойові маги", "вони хочуть, щоб вигляд російського військового асоціювався з чимось "святим"? Камуфляжку з хрестом на пузі я тепер з голови викинути не можу", "Це за межею", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що російський протоірей Димитрій (Смирнов), який, пересуваючись на Майбаху, радив зубожілим на карантині співвітчизникам просити "милостиньку і жменьку крупи", похвалив практику Російської православної церкви освячувати ядерну зброю, назвавши її чудовим винаходом, завдяки якому Росія досі існує.

Нагадаємо, заражений священик зазиває українців на літургію.

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