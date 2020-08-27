История заробитчанки, которая шесть лет назад уехала в Италию, поразила украинцев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на The Village.

Как известно, после Революции достоинства в 2014 году Украину охватил масштабный экономический кризис, в результате чего многие решили отправиться на заработки в этот период. Тогда же и украинка по имени Оксана уехала в Италию, чтобы как-то улучить свое материальное положение.

Женщина развелась со своим мужем, отцом Насти, когда девочке было всего лишь 5 лет. Она призналась, что совместная жизнь с мужем уже стала похожа на какое-то соревнование по перетягиванию каната, потому пара решила расстаться, чтобы не навредить ребенку.

По словам Оксаны, она всегда была близка со своей дочкой, они делились переживаниями друг с другом и вместе принимали все решения. Своей квартиры у семьи не было, поэтому они жили в арендованном доме. Женщина хотела дать своему ребенку все, но средств хватало только на еду и на оплату квартиры. Впоследствии женщину повысили на работе, и денег стало больше. 2007 год мама с дочкой праздновали уже в собственной квартире. Но на тот момент они только въехали в новую квартиру и отмечали Новый год просто на полу - не было ни мебели, ни посуды.

Однако после событий на Майдане экономическая ситуация значительно ухудшилась. Валюта вновь подскочила в цене - с 8 до 12 грн за один "зеленый", а затем - до 25 грн. Женщина потеряла работу, поэтому нужно было выживать. Именно тогда она заговорила о том, чтобы поехать на заработки.

По словам Оксаны, это, вероятно, был самый тяжелый период как для нее, так и для дочери. В 15 лет Настя осталась одна. Поступление в колледж, новый коллектив, взрослая жизнь – все это она проходила самостоятельно, без поддержки матери.

Заробитчанка приехала в Италию, чтобы помогать семье. Она гладила, убирала, стирала, ухаживала за бабушками и дедушками. Первый год на заработках был самым тяжелым для Оксаны.

Большую часть времени украинка провела в Италии нелегально, так как истек срок ее визы - она была туристической. Таким образом, найти работу было очень сложно, так как у женщины не было необходимых документов.

"Срок моей туристической визы давно закончился, я имела статус нелегалки и искала семью, которая сможет предоставить не только работу, но и оформить документы. Я уезжала работать в маленькие поселки в горах, потом снова возвращалась в Болонью", - рассказала Оксана.

Женщина часто гуляла в одиночестве, ходила по городу, встречая людей, которые смогли бы помочь с работой, и в поисках бесплатного WiFi для того, чтоы позвонить дочке.

Первый разговор по видеосвязи между Оксаной и Настей состоялся аж через 4 месяца после отъезда украинки в Италию.

"Это было трудно, потому что нам обоим хотелось поговорить и много чего рассказать, но вместо этого каждая из нас сидела и ревела", - поделилась Оксана.

Сейчас, по ее словам, несмотря на годы и сотни километров разлуки, их отношения с дочкой не изменились и остаются таикми же теплыми и доверительными.

Сейчас Оксане 42 года. Она уже закрыла все свои "хвосты", выплатила кредиты, увидела жизнь с другой стороны и теперь никуда не спешит. Кроме того, Оксана рассказала, что она повстрячала любимого мужчину, который ее осчастливил и буквально перевернул ее мир.

"Здесь, в Италии, со мной произошла еще одна кардинальная перемена – любовь. Ее осознание, принятие, понимание. Я встретила мужчину, благодаря которому смогла открыть в себе то, что давно скрывала. Все, что произошло, перевернуло мою жизнь, сделало ее более насыщенной и счастливой", - подытожила она.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

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