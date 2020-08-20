У Польщі лікарі намагаються врятувати українку з важким захворюванням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання Знай.

Стало відомо про те, що 54-річна Надія Макара з Тернопільської області пару тижнів тому вирушила на заробітки до Польщі.

Вже через кілька днів у неї відкрилася виразка шлунка. Родичі надії припускають, що причиною захворювання могла стати важка праця в полі, хворій доводилося носити важкі ящики.

Медики вже кілька разів прооперували українку, однак у неї розвинувся сепсис і її довелося занурити в штучну кому.

Родичі надії просять про допомогу всіх, кому небайдужа доля співвітчизниці.

Politeka повідомляла, що трьом українським заробітчанкам, які вирушили на заробітки до Польщі і порушили правила карантину, загрожує до 8 років в'язниці. Троє жінок приїхали працювати з України в польську комуну Пшемент Великопольського воєводства.

Прибувають до Польщі українцям треба знати про те, що за правилами місцевого карантину, після прибуття в країну вони повинні обов'язково пройти два тижні обсервації. На жаль, трьох українок поселили на обсервації з іншою жінкою, у якої виявили Китайський вірус. Після того, як це розкрилося, Українки вирішили втекти з самоізоляції. У місцевій поліції таку поведінку назвали безвідповідальною, адже жінки теж могли встигнути заразитися. Тепер утікачок розшукують правоохоронці. Їм загрожує жорстке покарання: від 6 до 8 років в'язниці.

Десятки українських мігрантів, які вирушили заробітки до Чехії, після затримання поліцією відправляють у так звані "табори заробітчан". Зазначається, що громадян України затримують за незаконний в'їзд, адже вони порушують міграційне законодавство, яке через пандемію обмежує в'їзд.

За даними посольства України в Чехії, в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Балкова, Бела Єзова і вишні Лготи знаходиться щонайменше 170 наших співгромадян.

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