Украинская ведущая Анастасия Луговая, которую жестоко атаковали в поезде «Укрзализныци», рассказала о своем текущем состоянии и планах на будущее

Анастасия Луговая подверглась попытке изнасилования со стороны безбилетника в поезде «Мариуполь-Киев» в ночь с 30 на 31 июля, причем свидетелем нападения стал ее маленький сын. Трижды судимый Виталий Рудзько жестоко избил женщину на глазах у ребенка.

Луговая поделилась новыми подробностями о своем самочувствии в Инстаграм. Так женщина поделилась снимками того, как выглядела до и после снятия шин с челюсти.

«Сейчас полностью все десна опухшие, есть не стало удобней, а наоборот. Но так терпеть всего три дня, по словам врачей. Дальше: неделя - две челюсть буду разрабатывать, так как она не открывается полностью пока. Потом три месяца нельзя есть твёрдое и горячее, нельзя принимать горячую ванну и бывать в бане», - рассказала женщина.

На ее странице можно увидеть, как она выглядела сразу после нападения, и как выглядит сейчас.

Ведущая также поделилась подробностями о своем сыне. По ее словам, он 21 день ни с кем не говорил на тему того, что случилось с ними в поезде, однако эта рана открылась после ее возвращения домой из больницы.

Луговая рассказала, что мальчик не может понять, почему преступник начал бить ее и что ему было нужно.

«Потом ненависть, агрессия на ситуацию, слёзы... опять просил прощения, что не защитил меня! Сказал, что хотел ударить, но испугался, потому что скотина был слишком большой», - пояснила ведущая.

Она также обратилась к другим родителям с призывом:

«Это важно: не воспитывать детей в «розовом» мире, в котором всё для них и все их любят! Дети вырастут, уйдут во взрослый мир и разочаруются! Помимо счастья и сладкой ваты, готовьте детей и к вранью, изменам, жестокости. Просто рассказывая о том, что это есть! Предупреждён - значит вооружён!».

Анастасия также рассказала, что в день нападения проводница и начальник поезда долго отказывались ей помочь, а затем призывали не вмешивать в это дело полицию. Женщина подчеркивает, что будет судиться и планирует доказать, что начальник поезд полицию так и не вызвал, а нападавшего пустили в поезд без билета. Ведущая будет подавать иск на «Укрзализныцю».

Напомним, рецидивист избил украинскую телеведущую в поезде, новые детали: "Сын начал кричать и...".

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