Украинка отправилась на передовую, несмотря критику со стороны коллег Наталья Борисовская была кадровым военнослужащим ВСУ с 2009 года.

Когда начались первые потери среди друзей, девушка рвалась на фронт, но командир части сказал: «Угомонись, ты же девочка!».

Эти слова не остановили девушку и она позвонила на горячую линию Минобороны и уже через два часа ее пригласили на собеседование к заместителю министра обороны.

"Меня звали в СБУ, Нацгвардию или в Айдар. Но я хотела на войну. Меня отправили в Администрацию президента, чтобы узнать, можно ли оформить в другое подразделение. Как раз создавался 42 батальон. Меня взяли на деловода. Через три дня уже выдвинулись в зону АТО", - рассказала девушка.



В августе 2014 года, ей предложили пойти в разведку, потому что им для спецоперации нужна была девушка.

Наталья согласилась без капли сомнений.

В итоге она вычислила несколько жителей, которые передавали информацию врагу, тем самым, спасла жизнь не одному украинскому бойцу.

Также мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

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