Украинцам удалось избежать опасного будущего, который мог стоить стране независимоти

Возможно, в будущем украинцы узнают, какие сюрпризы готовила им власть и каких последствий нахождения у власти Владимира Зеленского удалось избежать в связи с эпидемией китайского вируса.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказала украинская писательница Оксана Забужко.

"У меня были подозрения, что сценаристы этого "шоу" собирались "обнулить" Украину еще где-то к концу прошлого года – и дальше переходить к тому месту, где мы их перебили и были в 14-м году: до полного демонтажа Украинского государства", – заявила она.

По словам литератора, в начале 2020 года проявились "тревожные симптомы": поездка Зеленского в Оман и слухи о встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сбитый иранской ракетой пассажирский самолет, после чего Украина долго не выдвигала никаких претензий. Ситуацию изменил карантин, отметила она.

"В принципе я бы сказала, что во всем этом есть и хорошая новость: Украинское государство за эти полтора года проявило значительно большую резистентность, чем я от него ожидала. Короче, не так легко нас завалить", – констатировала Забужко.

Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко высказалась о будущем Украины. По ее мнению, спрогнозировать будущее Украины, как и человечества в целом, через пять лет крайне сложно. Ведь прямо сейчас мир переживает глобальный кризис.

Напомним, Забужко объяснила главную цель России в Украине.

Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.

Также Politeka писала, что Забужко раскрыла, как пропаганда РФ промыла мозги европейцам.