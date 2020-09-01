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Украинец, который получил российский паспорт, должен быть лишен украинского

Такое мнение озвучил дипломат Владимир Огрызко, передает Газета.юа.

По его словам, предоставление гражданства РФ украинцам является одним из способов Кремля разрушить Украину изнутри.

"Нам не нужны такие граждане. Это - официально оформлена пятая колонна. Для Путина Украина - ошибка истории, которую он хочет исправить. Развал Украины изнутри - одно из средств Кремля", - уверен дипломат.

Кроме того, он считает, что власти должны реагировать на такие случаи.

"Это - продолжение линии на ослабление и уничтожение Украины. Не удалось военным путем, выбрали гибридный. Жители западных регионов часто имеют второе гражданство - Венгрии, Румынии. Власти должны отслеживать, кто получает паспорт другой страны, и лишать нашего", - заключил дипломат.

Ранее мы сообщали, что глава СБУ Иван Баканов предложил не допускать к участию в выборах граждан, которые сотрудничают с РФ.

Кроме того, глава ведомства выступил с инициативой исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

Также мы сообщали, что народный артист Украины Иво Бобул призвал не возвращаться в Украину жителей Донбасса, которые поддержали вторжение РФ.

По его словам, им не стоит даже пытаться.

Кроме того, он уверен, что западные и восточные украинцы отличаются друг от друга. Главное отличие — на востоке мало коренных украинцев.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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