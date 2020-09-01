Заявление одного из представителей Украины в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина о необходимости автономии для всего Донбасса и амнистии боевикам вызвало шквал критики

Отреагировала на его слова и известная украинская доброволец, основательница инструкторской группы «Марусины медведи» Маруся Зверобой.

В комментарии изданию OBOZREVATEL она подчеркнула, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Витольда Фокина, как и заявления его руководителя Леонида Кравчука тянут на уголовные производства по статье «государственная измена». Поэтому оба должны быть уволены и отправлены под суд, уверена Зверобой.

Комментируя озвученные Фокиным положения об особом статусе всего Донбасса и полной амнистии боевиков, а такде выборы до возвращения Украине контроля над границей, женщина-воин была категорична:

«Это фигура, которую надо просто посадить за решетку, как я это вижу, за предательство государственных интересов. Мгновенно. Вот только он это сказал - и сразу надо сажать. И все вменяемые проукраинские политические партии долны сейчас поднять шум - и требовать отставки и открытия уголовных производств за государственную измену. в том числе и по Ермака, по которому уже тянется огромный хвост и на каком уголовных дел должно быть уже, как блох на собаке. Я не понимаю, почему все бездействуют. почему людям снова надо думать, что делать? Это разве баба Алла с нашего двора должен подавать в суд на Ермака, Кравчука, Фокина? А зачем тогда на выборы ходим вообще?».

Ранее мы писали о том, что Фокин оскандалился заявлением о том, что «Россию нужно понять» в вопросе аннексии Крыма.

Говоря о событиях, которые предшествовали аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году, политик предположил, что если бы авианосцы США вошли тогда в Средиземное море, пройдя проливы Дарданеллы и Босфора, то РФ могла бы «потерять Крым навсегда».

«Если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне вероятно, что она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять, у нее там флот», – сказал Фокин.

Напомним, известный украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место Кравчука после слов о Донбассе.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, что Зверобой снова пригрозила Зеленскому и его жене.