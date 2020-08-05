Відомий український журналіст Роман Цимбалюк різко відреагував на заяву Леоніда Кравчука, якого нещодавно призначили в ТКГ по Донбасу

Як передає Politeka, журналіст відповів на слова Кравчука про зупинення війни на своєму Telegarm-каналі, передає "Діалог".

Так, відразу після призначення в Тристоронню контактну групу по переговорах по Донбасу Кравчук зробив заяву про плани "зупинити війну".

За словами Цимбалюка, війну на Донбасі не можна зупинити, як трамвай або автобус, і існує всього два варіанта завершення бойових дій на сході України - або перемога, або поразка.

"Зупинити можна трамвай або автобус, але війну можна тільки виграти або програти", - заявив Цимбалюк у відповідь на слова Кравчука.

Користувачі соцмережі підтримали журналіста і теж відзначили, що варіантів дійсно є лише два, а згода на вимоги Кремля щодо Донбасу при будь-яких розкладах стане поразкою для України.

Як відомо, наприкінці липня перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Тоді Кравчук зазначив, що для досягнення миру Зеленський не боїться приймати непопулярні рішення.

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