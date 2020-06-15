Волонтерка Маруся Зверобой грубо высказалась о президенте Владимире Зеленском и его супруге Елене после сообщения о болезни первой леди

Как сообщает Politeka.net, серия нелестных публикаций появилась на Telegram-аккаунте активистки.

Маруся Зверобой опустилась до откровенных оскорблений не только в адрес самого Владимира Зеленского, но и всей его семьи. Она также возмутилась судебным процессом по делу убитого журналиста Павла Шеремета.

"Два д*била - это сила! Просто напоминаю, пока ты зеленая свол*чь будешь издеваться над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенков – ты пид*рас и твоя баба пид*рас и дети твои нах тут никому не упали!", - идет речь в посте.

Маруся Зверобой призвала семью Владимира Зеленского покинуть Украину, а также пригрозила жестокой расправой. Кроме того, автор публикации обвинила президента в разрушении страны.

"У*бывайте в Израиль, пока вас, как царскую семью (потому что ты думаешь, что ты царь) за ноги не подвесили за уничтожение украинского государства!!!" - взбеленилась волонтерка.

Позднее Маруся Зверобой предположила, что Елена Зеленская врет о своем диагнозе. Якобы такая у президентской семьи теперь тактика против оппонентов: "Стопудово ложь что она заболела. Задача зеленой четы теперь не угрожать, а систематически постоянно вызывать жалость к себе".

А напоследок активистка призвала выбрать нового главу государства: "Этот поц г*вно, давайте другого выбирать, а то тут уже без вариантов". Стоит отметить, что против Зверобой уже ведется уголовное производство из-за угроз Зеленскому.

Ранее пресс-служба президента объявила, что у Елены Зеленской обнаружили китайский вирус. Из-за этого глава государства перешел на особый режим работы, хотя у него диагноз не подтвердился.

Напомним, Елена Зеленская угодила в скандал с врачом, президент не сдержался: "У первой леди должны быть...".

Как сообщала Politeka, Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом.

Также Politeka писала, что после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение, что будет с карантином: «Надо быстро…».