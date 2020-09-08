Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал вмешательство Украины в дела Беларуси

Как передает Politeka.net, позицию он озвучил на своем Telegram-канале.

По словам народного избранника, в нашей стране есть дела поважнее чем



"Нет ответа на вопрос об убийстве Гонгадзе. Об отравлении Ющенко. О "самоубийствах" Кирпы и Кравченко. О расстрелах на Майдане. Об исчезновении в неизвестном направлении нескольких бюджетов Украины. Объясните, какая вам, нахрен разница, куда исчезла какая-то Мария Колесникова из Беларуси?", - задался вопросом депутат.

Напомним, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая накануне была похищена неизвестными в центре Минска, была задержана на границе с Украиной, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.



В ГПС Украины подтвердили, что на территорию нашей страны прибыли белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.

Что касается пропавшей Марии Колесниковой, то она границу не пересекала, сообщает пресс-служба ведомства.





Напомним, Лукашенко заговорил о воссоединении с Россией.

Как сообщала Politeka, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Также Politeka писала, что Лукашенко припугнул белорусов резней и привел в пример Украину.