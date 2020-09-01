Президент Александр Лукашенко заявил, что россияне – это братья белорусов

Комментируя отношения России и Беларуси, политик заявил, что получил урок после массовых протестов и реакции на них стран Евросоюза и запада, передает «БелТА».

Теперь он намерен продолжить тесное сотрудничество, которое длилось и раньше. Одно время ходили разговоры о «похолодании» отношений между президентами двух стран, однако теперь все будет лучше прежнего.

Более того, Лукашенко заверил, что вместе с Путиным он сохранит «общее Отечество»:

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня – братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока».

Отметим, что после того, как в стране вспыхнули протесты граждан, которые были недовольны результатами выборов и подозревали Лукашенко в их фальсификации, президент Беларуси нашел надежное плечо в виде Путина, которому звонил уже несколько раз. Кроме того, он заручился поддержкой Кремля, если протесты приобретут более радикальные формы, пригрозив военным ответом.

В свою очередь в Москве ответили, что между Россией и Беларусью есть обязательства в случае военной угрозы помогать своими солдатами, чтобы не допустить посягательств на территориальную целостность страны.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко пояснил, почему не уходит в отставку. По его словам, он не хочет, чтобы в страну пришли «эти», которые будут резать заводы, людей и их детей, «как это было в Украине».

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.