Белорусы продолжают выходить на многотысячные протесты с требованием к президенту Александру Лукашенко уйти в отставку, он же пояснил, почему этого не сделает

По словам политика, он «совершенно не держится за власть». Об этом президент заявил во время очередной беседы с журналистами, отрывок из которой опубликован на канале «Пул первого».

Глава республики пояснил, почему он «напрягается»:

«Я хочу защитить то, что мы создавали 25 лет, четверть века, создавали своими руками. Мы из руин, из пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей. И я знаю, когда «эти» придут к власти, они порежут все на куски, и начнут резать этих людей и их детей. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится»».

Но на этом поток сознания не прекратился, и дальше Лукашенко упомянул Украину:

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали чудесных порядочных людей, которые работали на этом. Это не люстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, – это будут цветочки».

Отметим, что чем дольше протесты в стране, тем более странными становятся заявления президента Беларуси. Так, он заговорил о войсках НАТО у границ государства и пригрозил Западу привлечь войска РФ, чтобы защитить территориальную целостность страны.

Напомним, в РФ готовы послать силовиков на помощь Лукашенко, Песков назвал условия.

Как сообщала Politeka, ситуация в Беларуси накалилась, новая "ДНР" вырисовывается с подачи Лукашенко.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.