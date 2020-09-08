Известно, Тарас Кравчишак погиб 4 сентября во Мариуполем. Похоронить защитника планируют в родном Дрогобыче, на аллее Славы.

Также мы сообщали, что двое бойцов, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого, подорвались на неизвестном устройстве при попытке выйти на свои позиции.

Помимо этого, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня вблизи Красногоровки, из-за чего был ранен боец ВСУ.

Уже вечером стало известно о новом обстреле позиций сил ООС, в результате которого погиб еще один военнослужащий.

А в районе Новгородского двое бойцов также подорвались на взрывном устройстве и получили ранения разной тяжести.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.

Также Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.