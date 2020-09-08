Юная украинка Кристина Тарасенко нуждается в помощи. 16-летней девушке срочно понадобилась сложная и дорогостоящая операция

С просьбой к неравнодушным людям обратилась на своей странице в Фейсбук украинка Юлия Кивенко. Она рассказала, что ее 16-летней племяннице поставили диагноз «идиопатический (неизвестной природы) сколиоз 3-4 степени грудного отдела (42% искривление), развитие правостороннего горба, сдавливание правого легкого».

«Прошли всевозможные консультации, выход один - операция. Такая тяжелая деформация позвоночника сопровождается не только видимым косметическим дефектом (видео во вложенном файле) , но и выраженным болевым синдромом, нарушением работы внутренних органов, в частности, функций сердца и легких. Операция очень серьёзная и дорогостоящая. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой о помощи», - написала Кивенко.

Она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь Кристине, подчеркнув, что вся семья девочки будет очень признательна.

Gepostet von Julia Kivenko am Montag, 7. September 2020

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше 19-летняя украинка попала в ужасное ДТП, в котором ей оторвало ногу.

Так, 19-летняя Татьяна Мыкитин из села Горыгляды столкнулась с ужасным жизненным испытанием: вблизи Варшавы она попала в ДТП, в котором ей оторвало ногу. Девушка ехала на мотоцикле со своим знакомым, как вдруг встречное авто врезалось в них.

Татьяне Мыкитин оторвало ногу и отбросило с места аварии на 35 метров, а ее товарищ погиб на месте. В результате ДТП у девушки серьезно травмирована рука, позвоночник, она осталась без ноги. Татьяне уже сделали 4 операции, впереди девушку ждет длительное лечение, реабилитация и протезирование.

Напомним, юная украинка осталась без ноги после ЧП в Польше, людей просят о помощи.

Как сообщала Politeka, молодой отец пожертвовал всем ради незрячей дочери с ДЦП: "Я иду через себя и прошу...".

Также Politeka писала, что 6-летняя Лера может победить рак, украинцев просят дать девочке шанс.