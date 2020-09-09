Ветераны войны на Донбассе "поймали" президента Украины Владимира Зеленского в Сумах, чтобы задать ему вопрос о деле Андрея Антоненко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, которое опубликовано в YouTube.

Так, в Сумах ветераны АТО и ООС под "опекой" охраны главы государства и полицейских, несмотря на проливной дождь, ждали на Владимира Зеленского возле театра имени Щепкина, куда он прибыл визитом.

Активисты хотели задать президенту вопрос о деле рок-музыканта и военного Андрея Антоненко, известного как Riffmaster.

По их словам, без весомых доказательств Антоненко уже почти год находится в СИЗО.

Сначала охранники Зеленского и полицейские пытались оттеснить ветеранов, чтобы те не смогли подойти к Зеленскому, который вышел из театра и направлялся к своему кортежу. Активистам пришлось выкрикивать свое обращение к главе государства, чтобы тот обратил на них внимание.

Ветеран Николай Коблик выкрикнул в сторону Зеленского: "Господин президент, чего боимся?". После этих слов Зеленский остановился и ответил, что он ничего не боится и попросил охрану пропустить военного.

Коблик рассказал, что он вместе со своими собратьями хотел только узнать, когда семья сможет увидеть Андрея Антоненко дома, ведь его безосновательно уже в течение восьми месяцев держат за решеткой. Зеленский ответил на это весьма лаконично - что дальнейшую судьбу Антоненко будет решать суд, а сам он не собирается давить на следствие.

Напомним, ранее также в Днепре начались столкновения между активистами и охраной Зеленского, кадры: "хотели спросить о...".

Ранее Politeka писала, что бывший лидер "Тартака" Положинский унизил Зеленского отказом: "Мне это не нужно".

Также Politeka сообщала о масштабном бунте в центре Киева, тысячи людей двинулись к Офису Зеленского: кадры с места событий.