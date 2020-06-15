Волонтерка Маруся Звіробій грубо висловилася про президента Володимира Зеленском і його дружині Олені після повідомлення про хворобу першої леді

Як повідомляє Politeka.net, серія невтішних публікацій з'явилася на Telegram-акаунті активістки.

Маруся Звіробій опустилася до відвертих образ не тільки на адресу самого Володимира Зеленського, але і всієї його родини. Вона також обурилася судовим процесом у справі вбитого журналіста Павла Шеремета.

"Два д*била - це сила! Просто нагадую, поки ти зелена свол*та будеш знущатися над рідними і дітьми Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та ветеранів Грищенков – ти під*рас і твоя баба під*рас і діти твої нах тут нікому не впали!", - йде мова в пості.

Маруся Звіробій закликала сім'ю Володимира Зеленського покинути Україну, а також пригрозила жорстокою розправою. Крім того, автор публікації звинуватила президента в руйнуванні країни.

"У*буйте в Ізраїль, поки вас, як царську сім'ю (бо ти думаєш, що ти цар) не підвісили за ноги за знищення української держави!!!" - розбушувалась волонтерка.

Пізніше Маруся Звіробій припустила, що Олена Зеленська бреше про свій діагноз. Нібито така у президентській сім'ї тепер тактика проти опонентів: "Стопудово брехня що вона захворіла. Завдання зеленої подружжя тепер не погрожувати, а систематично постійно викликати жалість до себе".

А наостанок активістка закликала обрати нового главу держави: "Цей поц г*вно, давайте іншого вибирати, а то тут вже без варіантів". Варто відзначити, що проти Звіробій вже ведеться кримінальне провадження через погрози Зеленському.

Раніше прес-служба президента оголосила, що в Олени Зеленської виявили китайський вірус. З-за цього глава держави перейшов на особливий режим роботи, хоча у нього діагноз не підтвердився.

Нагадаємо, Олена Зеленська потрапила в скандал з лікарем, президент не стримався: "У першій леді повинні бути...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем.

Також Politeka писала, що після діагнозу Олени Зеленської президент дав термінове розпорядження, що буде з карантином: «Треба швидко…».