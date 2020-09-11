Ветеран АТО заявил, что Офис президента во главе с Владимиром Зеленским "ветерли ноги" об морпехов ВСУ
Как передает Politeka, об этом ветеран Алексей Петров написал на своей странице в соцсети.
Так, участник боевых действий на Донбассе жестко обратился к Офису президента и к Зеленскому с вопросом: что сделали морпехи, что о честь батальона и о память погибших ребят "вытерли ноги".
Ветеран АТО подчеркнул, что он, как гражданин Украины и человек, провел на войне в тысячу раз больше времени, чем любой из представителей нынешней власти, и сейчас он хочет услышать ответ на этот простой вопрос.
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Петров также поинтересовался: "За что вы, тв*ри, так унижаете нашу армию? За то, что она обеспечила мир вашим лощеним **пам, вашим "Велюрам", всем, кто даже понятия не имеет, что такое война?".
Обращаясь к Зеленскому, Петров спросил - как оно, принимать с разных сторон?
"Ты решил закончить войну ценой унижения нашей армии? Это в Омане подсказали, или сам догадался? Ты хорошо подумал, г*внюк, накуренный айкосами? Ведь армия вполне может прийти и под стены твоей халабуды на Банковой - и армия, которая уволилась, но обещала пацанам прикрывать их спины, и не допустить измены", - заявил ветеран.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
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