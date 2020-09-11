"Николаев - украинский город, но дух в этих городах часто не украинский. Вот "русским духом пахнет" - это про города очень часто Николаев, Мариуполь и другие города. Те города, о которых государство должно заботиться в смысле обороноспособности", - заявила телеведущая.
На своей странице в Фейсбуке она возмутилась тому, что на карантине четко проявилось неравенство украинских граждан перед законом.
Кредиты спишут населению и бизнесу, НБУ огласил важное решение: о чем надо знать должникам
"С голодухи подпухла": Кристина Орбакайте сильно удивила изменениями во внешности
Ани Лорак не смогла подняться на сцену без помощи, кадры конфуза: "Зачем одевать такие каблуки?"
Списание долгов за коммуналку, в Раде вынесли жесткий вердикт: "Позволить людям не платить..."
Она поинтересовалась, не во время ли карантина люди стали безропотными «ждунами» с притупленными чувствами, которые теперь довольствуются «видосиками». Особенно зацепила телеведущую история с работой ресторана «Велюр», который принадлежит депутату от партии «Слуга народа» Николаю Тищенко.
Напомним, Мосейчук обвинила команду Порошенко в уничтожении медицины.
Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.
Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.