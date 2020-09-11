Телеведущая Наталья Мосейчук заявила, что в юго-восточных городах Украины царит "русский дух"
 
Как передает Politeka.net, в эфире программы "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Николаев - украинский город, но дух в этих городах часто не украинский. Вот "русским духом пахнет" - это про города очень часто Николаев, Мариуполь и другие города. Те города, о которых государство должно заботиться в смысле обороноспособности", - заявила телеведущая.

Ранее мы сообщали, что телеведущая разразилась гневной тирадой в сторону «слуг народа».

На своей странице в Фейсбуке она возмутилась тому, что на карантине четко проявилось неравенство украинских граждан перед законом.

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Наталия Мосейчук

Она поинтересовалась, не во время ли карантина люди стали безропотными «ждунами» с притупленными чувствами, которые теперь довольствуются «видосиками». Особенно зацепила телеведущую история с работой ресторана «Велюр», который принадлежит депутату от партии «Слуга народа» Николаю Тищенко.

Напомним, Мосейчук обвинила команду Порошенко в уничтожении медицины.

Как сообщала Politeka, премьер Шмыгаль проболтался о новых сроках карантина.

Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.