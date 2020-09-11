Они подтвердили, что война любви не помеха!

Все хотят настоящей любви, и это желания даже в период войны не является исключением



Любовные истории с фронта рассказали в "depo.ua"

Татьяна Уралова и Павел Анисовец познакомились в 2017 на передовой. Он был морским пехотинцем, она работала на телевидении и приехала снимать сюжет во фронтовое Водяное.

Спустя пару недель после их встречи, Павел получил ранение в бой, и Татьяна сразу же оправилась к нему в госпиталь, а в следующем году влюбленные поженились, а вскоре Павел вновь вернулся на позиции.

Это далеко не единственная история, которая подтверждает, что война любви не помеха.

Боец батальона "Донбасс" Евгения Саленко и волонтер из Мариуполя Светлана Цикилёк впервые они встретились в Широкино.

Евгений признавался, что влюбился в Светлану и пообещал жениться, когда та накормила его борщом. И он все-таки сдержал свое слово.

Ранее мы сообщали, что франковчанка в августе 2014 года отправилась в АТО и защищала Украину от российских захватчиков. Сперва ее не хотели принимать в армию и допускать к военным действиям, поэтому ей пришлось проявить настойчивость.

"Автомат мне, конечно, никто не дал. Но оно и не удивительно, сначала оружия не хватало даже для ребят. Хотя сыграло роль и то, что я женщина." - рассказала Людмила.

Со временем женщину признали как полноценного бойца украинской армии и она долгое время защищала Украину от российских оккупантов.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

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