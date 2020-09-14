Украинские военные готовы дать отпор врагу
Как передает Politeka, об этом говорится на странице Командования Воздушных сил ВСУ.
Так, украинские зенитные войска заявили о готовности к уничтожению врага.
По информации командования Воздушных войск ВСУ, подразделения зенитных ракетных войск находятся на государственном испытательном полигоне "Ягорлык". Сейчас украинские военнослужащие завершают обустройство полевых лагерей и оборудуют боевые позиции.
"Именно здесь, в Херсонской области, ежегодно происходят боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов. Но особенностью нынешних стрельб ЗРВ является участие воздушных Сил в масштабном стратегическом командно-штабном учении - "Объединенные усилия-2020". Элементы этого беспрецедентного по размаху учения отработают почти на всех военных полигонах Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что практический этап тактического учения с боевой стрельбой в максимально приближенных к боевым условиях даст возможность специалистам зенитного ракетного огня существенно нарастить практические навыки в ведении противовоздушного боя.
Напомним, украинские военные готовят мощное ответ на российский "Кавказ-2020": известны подробности.
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