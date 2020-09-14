Украинские военные готовы дать отпор врагу
 
Как передает Politeka, об этом говорится на странице Командования Воздушных сил ВСУ.
 
Так, украинские зенитные войска заявили о готовности к уничтожению врага.
 
По информации командования Воздушных войск ВСУ, подразделения зенитных ракетных войск находятся на государственном испытательном полигоне "Ягорлык". Сейчас украинские военнослужащие завершают обустройство полевых лагерей и оборудуют боевые позиции.

"Именно здесь, в Херсонской области, ежегодно происходят боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов. Но особенностью нынешних стрельб ЗРВ является участие воздушных Сил в масштабном стратегическом командно-штабном учении - "Объединенные усилия-2020". Элементы этого беспрецедентного по размаху учения отработают почти на всех военных полигонах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практический этап тактического учения с боевой стрельбой в максимально приближенных к боевым условиях даст возможность специалистам зенитного ракетного огня существенно нарастить практические навыки в ведении противовоздушного боя.

Как сообщала Politeka, гремело все, что запрещено: на Донбассе ВСУ и "Азов" готовятся к выходу на передовую, кадры.

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