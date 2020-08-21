Українські військові провели масштабні навчання поблизу Урзуфа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, на Приазов'ї військові використовують режим перемир'я, щоб відпрацювати необхідні у разі реальних боїв навички.

На полігоні поблизу Урзуфа в Донецькій області працювало все, що сьогодні заборонено використовувати на передовій: авіація, танки, гаубиці, міномети, групи снайперів. Командири впевнені, що якби такі навчання для українських армійців проводили до 2014 року, то і війна була б зовсім іншою. Бійці зізнаються, що вже скучили за запахом пороху і з нетерпінням чекають на наказ про повернення на передову для виконня бойових завдань.

За легендою навчань, противник перший пішов в наступ, після чого на мінімальній висоті підкрадаються вертольоти МіГ-29 і СУ-27.

Щоб здійснити прорив, знищуються мінні загородження. Навчання тривали менше двох годин. Військові впевнені, що недивлячись на перемир'я, завдання може змінитись у будь-який момент, тож треба забезпечити належний рівень бойової підготовки.

У навчаннях брали учатсь переважно хлопці з полку "Азов".

"Якби такі навчання до 2014 року проводилися, то не факт, що у нас стався б 14 рік", - вважає командир полку.

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