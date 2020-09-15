В мире давно опресняют морскую воду, но для России это слишком дорого

В мировой истории было множество оккупантов, однако россияне оказались самыми подлыми и жалкими

Как передает Politeka, такое мнение высказал журналист и блогер Денис Казанский на своем Telegram-канале.

Так, Казанский отметил, что недавно оказалось, что Крым не может обойтись без "вражеской" украинской воды. Впрочем, когда россияне аннексировали полуостров, продумать вопрос с водоснабжением они почему-то забыли, а теперь комично угрожают "бандеровцам" международным трибуналом, если те не станут обеспечивать водой захваченную врагом территорию.

"Мировая история знала множество оккупантов и завоевателей, но едва ли знала таких подлых и жалких. Самое смешное, что на самом деле Крым вполне мог бы обойтись без украинской воды. Человечество давно уже научилось опреснять морскую воду, и в засушливых странах, имеющих выход к морю, эта технология давно уже применяется", - подчеркнул Казанский.

Впрочем, по словам журналиста, на это ушло бы немало средств, а "родная гавань" к таким расходам не готова.

"Казалось бы, "ядерная сверхдержава" могла бы позволить себе потратить немного нефтедолларов и соорудить подходящий объект на отжатом у соседей полуострове, увлечением которого в России так гордятся. Но крымчанам уже объяснили, что вода в этом случае будет стоить очень дорого, и нести такие расходы родная гавань не желает", - написал Казанский.

Напомним, журналист Цимбалюк поставил на место Захарову: "военные выпили всю воду в Крыму".

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