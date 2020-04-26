Спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова стала объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид российского дипломата Марии Захаровой.

Соответствующее скандальное фото в своем микроблоге Twitter блогер под псевдонимом Абдалла.

На снимке можно увидеть испуганную Марию Захарову, которая вышла на пресс-конференцию с минимальным макияжем и с грязными волосами.

"Народ, а это солист какой рок-группы? Лицо знакомое, а где поет не помню. Подскажите?", - с юмором подписал блогер скандальное фото.

Россияне начали по-черному высмеивать внешний вид Марии Захаровой, сравнивая ее со скандально известными рок-музыкантами.

"Джин Симмонс.Ни разу в жизни не пил спиртного", "Витас", " Самоцветы, Пресняков старший. После запоя сбрил усы и не поймёт где он", "Как же постарел Оззи Озборн!", "Пострашнел...", "Это Мерлин Мэнсон без грима", "Это же Машка грязная башка!", "Игги Поп наконец-то отъелся, а то был такой худой", "На подпевках подрабатывает..ну и основная работа за лошадью ходить", "Она сама постепенно в лошадь превращается", "Линдеманн покрасился?", "Это солистка самой бездарной группы всех времен и народов....", "Пускай кокса нюхнет, а то так не узнать...", "Да это же Маша, Захарова, из МИДа! Она там песни поет и приплясовывает", "Где нальют там и поет", "Кипелова не обижайте! Он не заслужил!", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин не смог справиться с рабочим телефоном.

В частности, президент России во время совещания пытался дозвониться министру-финансов РФ Антону Силуанову, но что-то пошло не так.

«Нет, на месте нет. Нет, есть!»: Путин в прямом эфире позвонил Силуанову. И не удивился, что тот не берет трубку», - сказано в подписи к курьезному видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пост пропагандиста и добавили, что онлайн-конференции Путина похожи на выпуски Сomedy Club.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.