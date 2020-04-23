В Кремле решили взять под контроль зарубежные биолаборатории, а вслух это озвучила правая рука главы МИДа Сергея Лаврова Мария Захарова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила, что в МИД «серьезно озабочены все более активно высказываемыми предположениями об искусственности происхождения нового коронавируса», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

В связи с этим якобы и назрела необходимость контроля иностранных биологических лабораторий.

«Одна из версий, что COVID-19 - вещь рукотворная... В связи с этим хотелось бы, чтобы вопросам размещения биологических лабораторий одних государств на территории других стран в непосредственной близости к третьим странам уделялось больше внимания... Чтобы можно было как-то эту деятельность поставить под контроль», – цитируют Захарову издания.

Такое абсурдное заявление не осталось незамеченным. По этому поводу офицер ВСУ и ветеран АТО Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» пошутил в своем Twitter.

«Опять Захарова лишнюю рюмку боярышника выпила. Уже собралась вселенную контролировать», – написал он.

В комментариях уточнили, что у чиновницы ни одна рюмка лишней не бывает и посоветовали больше следить за тем, что творится под носом, приведя в качестве примера ссылку на новость о пожаре в вирусной лаборатории в Новосибирске.

«Да они даже в Украине уже типа нашли американские лаборатории», – шутят под постом.





Пару недель назад Захарова дала еще один повод для обсуждений. Чиновница оконфузилась внешним видом во время онлайн-трансляции. Она предстала перед зрителями помятой и выглядела не совсем здоровой.

Написал об этом все тот же Анатолий Штефан.

«Мне даже страшно представить кремлевских пропагандонов после карантина и марафона по применению боярышника. Кого не тронет коронавирус, скорее цепанет Boyara 2020», – подписал снимок автор, намекая на то, что подопечную Лаврова не раз ловили на слабости к спиртному. Более того, некоторые пользователи всерьез предполагают, что чиновница балуется не только алкоголем», – отметил украинский защитник.

Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.