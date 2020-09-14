Український журналіст Роман Цимбалюк "розніс" речницю МЗС Росії Марію Захарову за її заяву щодо постачання води до Криму

Як передає Politeka, свою думку з цього приводу Цимбалюк висловив на своєму YouTube-каналі.

Так, Захарова заявила, що Російська Федерація робить все можливе для повного і ефективного забезпечення росіян їхнім правом на воду на території анексованого півострова.

"Насправді Захарова все правильно говорить, ось тільки бажано, щоб це право Москва намагалася забезпечити на території Російської Федерації, а не на окупованих територіях", - наголосив Цимбалюк.

Журналіст зазначив, що насправді питання про те, що води стало не вистачати в Криму, можна пояснити посухою і відсутністю дніпровської води, однак є тут ще один момент - росіяни відправили до Криму стільки військових, що ті приїхали і випили всю воду. Тобто російська армія, окупаційний корпус створили умови, коли води стало не вистачати.

Роман Цимбалюк наголосив, що росіяни визнають, що 85% води, яка постачається до Криму, поставлялося саме з материкової України, і росіяни звинувачують Україну в тому, що Київ в односторонньому порядку в 2014 році перекрив Кримський канал, і вода перестала надходити, але при цьому в РФ забувають, що сталося в 2014 році - росіяни окупували частину України і тепер хочуть, щоб Україна її забезпечувала так само, як до війни.

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