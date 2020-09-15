Украинка пошла служить в ВСУ, когда увидела, что россияне "перебрасывают" через границу провокаторов

Харьковчанка Евгения Шпак рассказала для журналистов издания Обозреватель свою трогательную историю, когда война изменила ее жизнь.

В 2013-2014 годах Евгения работала дизайнером в частной компании и вместе с мужем растила двух дочерей. Как признается женщина, она была аполитична, но все изменилось весной 2014 года, когда увидела, что из России в Харьков завозят "протестующих".

"У меня есть машина, и ребята с харьковской "самообороны" попросили съездить с ними к границе и посмотреть, что происходит. Там мы своими глазами увидели, как россиян через границу перевозят на легковых автомобилях, а потом они пересаживаются в автобусы с украинскими номерами", - вспомнила Евгения.

Когда в марте произошел захват Харьковской ОГА и сбросили украинский флаг, а вывесили российский триколор – это стало для Евгении шоком, тогда ее нейтральное отношение к россиянам полностью изменилось.

"Я же не приезжала к ним в Белгород и не сбрасывала флаг с их администрации, не топталась по нему! Какое они имели право такое творить? Это стало каким-то таким спусковым моментом, я все осознала. Потом стали прибывать первые беженцы с Донбасса – из Краматорска и Славянска. Я оставила волонтерам свой телефон. На случай патовой ситуации: если нужно приютить беженцев – например, мать с детьми, стариков", – вспоминает Евгения.

Сначала харьковчанка нашла волонтёра, которому собирала и передавала помощь армии. Потом, имея золотые руки, сама делать сундуки "под винтаж" – причем из ящиков из-под снарядов. Продавала, а на вырученные деньги покупала необходимое воинам.

И тут начались проблемы в семье. Вернее, проблемы были и раньше, но война и волонтерская деятельность Евгении послужили катализатором разрыва.

"Наблюдая за моей активной деятельностью, муж мне сказал: "Выбирай – или я, или твоя война и фронт". И я с мужем рассталась. Нужно признать, что если бы все было хорошо в нашей семье, то такого бы не произошло. Ну, и плюс ко всему я не могла оставаться в стороне, когда такое происходит в моей стране. Не могла!", – рассказала женщина.

Евгения ушла от мужа в 2015 году с двумя детьми и стала не только "удаленно" помогать воинам, но уже и сама ездить на фронт. Старшей дочке тогда было 17, она присматривала за младшей (14 лет). И, конечно, во всем помогала бабушка.

"Все произошло очень быстро. В начале месяца, когда я в очередной раз поехала к "Айдару" и сказала, что хочу служить, они мне ответили: так мы тебе отношение дадим. Я быстро прошла медкомиссию в военкомате, получила сертификаты, а 12 июня уже прибыла на службу", – рассказала харьковчанка.

Знакомый волонтер привез ее в "Айдар", батальон тогда стоял в Новолуганском – там Евгения и подписала контракт.

Решение мамы дочки восприняли довольно спокойно. Сказали: "Ты все равно живешь своей войной и своими солдатами, поэтому какая разница, что так – что эдак".

Евгения говорит, что отправилась служить туда, где многих знала, так как "Айдару" помогала с 2016 года. С обеспечением в армии все уже было неплохо, не сравнить с тем, что было в начале войны. Форму ей выдали, а вот бронежилет, каску и берцы Евгения решила оставить свои.

Она служила во взводе технической разведки и в других подразделениях, занималась связью с общественностью, с журналистами. Подробности службы просит не озвучивать, говорит: возможно, спустя время, когда закончится война.

Раз в два-три месяца Евгения видела детей. Говорит: удавалось вырваться, командиры отпускали. Да и по службе бывали дела в Харькове. А так – постоянно общалась с дочками по видеосвязи.

Она также развеяла миф о том, что многие жители Донбасса ненавидят украинскую армию.

"Большинство думает, что на линии разграничения – там, где красная зона – в основном живут сепары, которые нас ненавидят и которые при случае в спину "нож воткнут". Но это не так. Там много хороших людей, которые понимают, что на самом деле происходит, что это агрессия России. Местные жители многое прочувстовали на себе, как и наши военные. Есть, конечно, провокаторы, есть и те, кто негативно относится к нашей армии, но я столкнулась с огромным количеством нормальных людей. Вот это меня удивило, ведь я ожидала совершенно другого", - рассказала Евгения.

Когда "Айдар" стоял в поселке Новолуганское Донецкой области, который в декабре 2017 года стал "горячей точкой" на Донбассе, произошел один из серьезных обстрелов из ГРАДов.

"Это было на Святого Николая. Мы провели утренник для детей в садике, раздали подарки, а потом артисты из Харьковского государственного академического драматического театра имени Шевченко в местном клубе дали спектакль для местных жителей. И как только он закончился – по поселку ударили ГРАДы. Прямое попадание произошло и в тот детсад, где несколько часов назад смеялась малышня. Если бы будний день, они бы точно погибли", – вспоминает харьковчанка.

Снаряды попали и в здание старого общежития, где находились военные. Во время обстрела они спрятались между третьим и четвертым этажами. Снаряд летел в третий, но на пути оказалась ель. По словам Евгении, произошла детонация, а затем снаряд насквозь пробил автомобиль одного из военнослужащих. Эту ель, верхушку которой срезало, "айдаровцы" потом поставили себе на Новый год.

Для Евгении это был первый такой серьезный обстрел, хотя ранее она попадала в разные передряги, еще будучи волонтером.

"Знаешь, когда я подписывала контракт, то была морально готова к любому повороту, понимала, что могу не вернуться. Когда уходила служить, то абсолютно спокойно написала завещание, а детям оставила пароли от банковской карточки, от телефона… Но в тот день оказалась близко к смерти как никогда", – поделилась Евгения.

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