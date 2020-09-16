Правительство изменило условия разделения регионов Украины на карантинные зоны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на РБК-Украина.

Так, принято решение подключить регионы к принятию решения касаемо "красных" зон, отныне такое решение будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Это будет происходить в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней более, чем в 5 раз.

Относительно "оранжевой зоны", то на входе проведения мероприятия или в заведение должны быть обязательно установлены информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Кроме того, исключена норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Наивысший уровень ограничения, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет вводиться, если заболеваемость в регионе превысит средний по стране более чем в 5 раз.

Работу школ и детсадов в "красных" карантинных зонах правительство разрешило, однако с некоторыми ограничениями.

Решение о полном закрытии школ и детских садов в "красной" зоне будет приниматься лишь совместным решением региональной и государственной комиссий. Однако, если на самоизоляцию будет отправлено более 50% классов, то посещение учебных заведений будет запрещено в любой карантинной зоне.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в "красную" карантинной зоне находятся:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Напомним, очаг вируса нашли в школе под Днепром: детей и учителей срочно отправили на карантин.

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