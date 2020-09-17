В одной из школ Макеевки на оккупированном Донбассе произошло событие, о котором не спешат рассказывать в эфире местных телеканалов, всячески пропагандирующих «русский мир»

Об инциденте, который произошел во время визита так называемого «вице-премьера «ДНР»» Александра Ананченков в школу в Макеевке, рассказал в своем блоге для OBOZREVATEL Фашик Донецкий.

Боевик посетил упомянутое заведение с официальным визитом. Сначала, подчеркивает автор, все шло по плану и в лучших совковых традициях: директор и учителя стояли по стойке смирно, улыбались пропагандистским СМИ и тому подобное. Ничто не предвещало неприятностей.

«Но произошло неожиданное: когда типа вице-премьер зашел поздороваться с детьми одного из выпусных классов и сказал, мол «привет, дети». Но дети ответили залпом из танка прям в в уши коллаборанта: в ответ на приветствие второму лицу в иерархии дыныры четыре будущих выпускника ответили громко и четко - они сказали «Слава Украине!»», – продолжил блогер.

Ананченко после этих слов изменился в лице и вылетел из класса, а в помещении воцарилась гробовая тишина.

На следующий день детей и их родителей вызвали в «МГБ ДНР», туда же «пригласили» учителей и директора школы для проведения выяснительно-разъяснительной работы.

Однако после разговора со всеми участниками допроса ситуация для местных «властей» вырисовалась еще более плачевная:

«Более 60% учеников не собираются учиться на оккупированных после выпускных экзаменов, 40-45% планируют получать диплом Хунты, 15-20% собираются валить на россию. Остальные ученики тупо не тянут финансово получить образование вне оккупации либо есть причины оставаться на территории без прав человека [но, если бы ничего не мешало, то процент детей, которые не хотят жить на оккупированных после школьных выпускных экзаменов зашкаливает за 90», – подчеркивает блогер.

Он акцентировал внимание на том, что эти дети продемонстрировали всем пример настоящего патриотизма, поскольку любить Украину в оккупации – нужно иметь большую смелость. Понимая, что за такие слова их могут бросить на подвал, наказать их близких, подростки не побоялись выразить свою позицию.

«Представьте, как им надоело жить в фарсе из-за недолюдей, которые никак не могут похоронить ссср. Как по мне, это крик души детей. И с каждым днем на оккупированных рф территориях таких криков будет больше. Именно за таких детей идет война, они - будущее Украины и те, кто не хотят жить в прошлом, с галстуками, партсобраниями, советскими идолами и не хотят ходить строем», – подытожил Фашик Донецкий.

Напомним, жители ОРДЛО ринулись на заработки в Крым.

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