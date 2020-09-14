Жительница оккупированного Луганска рассказала о новом маршруте для местных «заробитчан»

Люди, потерявшие работу или уставшие от мизерных зарплат, ездят на заработки в КрымЮ, когда там туристический сезон. С чем им там приходится сталкиваться, в своем блоге для издания «Остров» написала Ольга Кучер из Луганска.

По ее словам, выезд жителей «республик» за пределы «ЛНР» и «ДНР» становится настоящим событием:

«Для нас в диковинку всё – глянцевые заправки с чаем по 80 рублей за стакан и пончиками по ГОСТу по поднебесной цене, иллюминация, реклама, новые машины, платные дороги на фоне каких-то совсем плохоньких домишек на окраинах бескрайней России».

В Крыму на приезжих из ОРДЛО обрушилось очевидное для всех, но болезненное для жителей оккупированных территорий прозрение:

«Мы стали колонией России. Поставщиками дешёвой рабочей силы всех рангов и категорий. Следующей ступенью на лестнице гастарбайтеров после внешне одинаковых таджиков, пригодных только мыть полы и выполнять самую черновую работу. И если считать по оплате труда за такой вот неквалифицированный труд, то вначале идут они, небрежно и даже не шепотом обзываемые россиянами «черняжками» и «хачапури», после уже мы – люди славянской наружности».

По всему Крыму полно объявлений о том, что на работу требуются люди славянской наружности, готовые работать много, безропотно и дешево.

Если же такие работники что-то сделают не так, с ними не церемонятся.

«Уже в Крыму при мне хозяин частного пансионата опрометчиво громко говорит горничной: «Да, я обещал тебе 30 000 рублей, но заплачу 20 000. Но ты радуйся и этому. Ты плохо работала, спасибо, что заплатил ещё столько. В своей Горловке ты в жизни бы таких денег не увидела… И в этой фразе: «В жизни бы таких денег не увидела» столько пренебрежения, столько высокомерного чванства по отношению к нам», – вспоминает Кучер.

Для людей, у которых зарплата в «республиках» по семь тысяч, обещанные 30 тысяч кажутся просто космической суммой. За эти деньги можно немного приодеться и собрать детей в школу.

В Крыму студенты из ОРДЛО нанимаются аниматорами, пляжными фотографами, смотрителями на аттракционы и официантами. Их мамы и бабушки берутся за более грязную работу: идут поварами, горничными, посудомойками, беря дома неоплачиваемые отпуска или же продавая свою ставку коллегам, чтобы не потерять место.

По словам Ольги, для многих жителей «республик» выезд в Крым или Россию – настоящий стресс из-за того, что там жизнь кипит, в то время, как в «Л/ДНР» застой и разруха.

Напомним, полмиллиона жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию.

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