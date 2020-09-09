Депутат от фракции "Слуги народа" Галина Янченко оскорбительны высказалась о детях Донбасса



Как передает Politeka.net, народная избраница неоднозначно описала школьников с ОРДЛО в прямом эфире телеканала "NewsOne" (чтобы посмотреть видое, доскрольте страницу до конца)

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-14 году. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, немытые и нерасчесанные", - заяввила она в прямом эфире.

Сама нардеп позже извинилась за свое высказывание:

Напомним, что ранее рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».

Отметим, что психолог уже оценила состояние нардепа Галины Третьяковой после ее высказывания о детях.

Специалист уверена, что политик потеряла нить реальной жизни, и такие слова могут быть связаны с детской травмой.