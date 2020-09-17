Паломники-хасиды, которые уже несколько дней пытаются пересечь белорусско-украинскую границу и попасть в Умань на Рош ха-Шан, решились на отчаянный шаг

Они устроили импровизированный концерт, во время которого исполнили как еврейские, так и украинские песни, передает Politeka.net со ссылкой на СМИ и соцсети.

В частности, иностранцы в вышиванках и шароварах исполнили, как умели, гимн Украины, а соответствующее видео уже пошло гулять по социальным сетям.

После того, как спели гимн, хасиды несколько раз проскандировали «Слава Украине!».

По словам глава хасидской общины Умани Ехиэля Штерна, таким образом паломники продемонстрировали поддержку ими Украины.

«Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ – это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!», – заявил он.

«Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района - в лесу прифронтовом. Гимн Украины в аранжировке бреславских хасидов на беларуской границе. Соло с пейсами и ария "Ой впустите мине в Украину!" Ушераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому. Ради пропуска в Умань хасиды даже оделись козаками - видимо, для маскировки перед пограничниками», – подписал видео израильский журналист Шимон Бриман.

Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района - в лесу прифронтовом. Гимн Украины в оранжировке бреславских хасидов на беларуской границе. Соло с пейсами и ария "Ой впустите мине в Украину!" Ушераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому. Ради пропуска в Умань хасиды даже оделись козаками - видимо, для маскировки перед пограничниками.. Gepostet von Shimon Briman am Donnerstag, 17. September 2020

Ранее мы сообщали о том, что беларусь обвинила Украину в нарушении прав и свобод человека из-за того, что тысячи хасидов вынуждены томиться на границе. При этом в ГПСУ уже неоднократно показывали паломникам постановление Кабмина о запрете на въезд в Украину иностранцам до 28 сентября в связи с ухудшением эпидситуации.

Напомним, у Зеленского обвинили Беларусь в провокации, срочно закрыта граница.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.