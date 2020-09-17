Паломники-хасиды, которые уже несколько дней пытаются пересечь белорусско-украинскую границу и попасть в Умань на Рош ха-Шан, решились на отчаянный шаг
Они устроили импровизированный концерт, во время которого исполнили как еврейские, так и украинские песни, передает Politeka.net со ссылкой на СМИ и соцсети.
В частности, иностранцы в вышиванках и шароварах исполнили, как умели, гимн Украины, а соответствующее видео уже пошло гулять по социальным сетям.
После того, как спели гимн, хасиды несколько раз проскандировали «Слава Украине!».
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По словам глава хасидской общины Умани Ехиэля Штерна, таким образом паломники продемонстрировали поддержку ими Украины.
«Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ – это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!», – заявил он.
«Выступает сводный хор Хасидско-Пограничного автономного района - в лесу прифронтовом. Гимн Украины в аранжировке бреславских хасидов на беларуской границе. Соло с пейсами и ария "Ой впустите мине в Украину!" Ушераздирающая песенная просьба паломников к президенту Зеленскому. Ради пропуска в Умань хасиды даже оделись козаками - видимо, для маскировки перед пограничниками», – подписал видео израильский журналист Шимон Бриман.
Ранее мы сообщали о том, что беларусь обвинила Украину в нарушении прав и свобод человека из-за того, что тысячи хасидов вынуждены томиться на границе. При этом в ГПСУ уже неоднократно показывали паломникам постановление Кабмина о запрете на въезд в Украину иностранцам до 28 сентября в связи с ухудшением эпидситуации.
Напомним, у Зеленского обвинили Беларусь в провокации, срочно закрыта граница.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.