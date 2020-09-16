Скопление паломников-хасидов на украинско-белорусской границе может стать еще одним фактором ухудшения отношений между Украиной и Беларусью

В Офисе президента заявили, что большинство из двух тысяч паломников прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинскую границу с Беларусью якобы открыт.

«Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи», – говорится в сообщении на сайте ОП.

У Зеленского напомнили, что Украина вынуждена была закрыть государственную границу для иностранцев в связи с ухудшением ситуации с китайским вирусом и срогими карантинными ограничениями. В связи с этим массовые мероприятия, в том числе, и религиозного характера, на данный момент невозможны.

«Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев», – заявили у президента.

Українсько-білоруський кордон в межах Волинської області. Ситуація після прибуття паломників Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою Учора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України. https://is.gd/LCtuq2 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

В тексте также отмечается, что Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса в Беларуси и поддерживает европейские демократические ценности, в том числе направленные на соблюдение прав и свобод человека.

Напоследок украинские власти призвали Беларусь «воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах».

Ситуація біля пункту пропуску «Нові Яриловичі» Понад 1000 іноземців-паломників перебувають навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» Прикордонники забезпечують перевірку та супроводження представників волонтерських та релігійних організацій для передачі іноземцям, які перебувають на українсько-білоруському кордоні,продуктів харчування та води. https://is.gd/UILXR9 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

Ранее ым сообщали о том, что в Волынской области сотни хасидов пытаются прорваться через кордон пограничников чтобы попасть в Умань. На место вынужден был выезжать глава ГПСУ Сергей Дейнеко, который показал гостям из Израиля постановление Кабинета министров Украины о запрете на въезд в страну иностранцев до 28 сентября.

Напомним, в Умань стянули полицию со всей Украины, ситуация накаляется.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.