Скопление паломников-хасидов на украинско-белорусской границе может стать еще одним фактором ухудшения отношений между Украиной и Беларусью
В Офисе президента заявили, что большинство из двух тысяч паломников прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинскую границу с Беларусью якобы открыт.
«Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи», – говорится в сообщении на сайте ОП.
У Зеленского напомнили, что Украина вынуждена была закрыть государственную границу для иностранцев в связи с ухудшением ситуации с китайским вирусом и срогими карантинными ограничениями. В связи с этим массовые мероприятия, в том числе, и религиозного характера, на данный момент невозможны.
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«Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев», – заявили у президента.
В тексте также отмечается, что Украина заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса в Беларуси и поддерживает европейские демократические ценности, в том числе направленные на соблюдение прав и свобод человека.
Напоследок украинские власти призвали Беларусь «воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах».
Ранее ым сообщали о том, что в Волынской области сотни хасидов пытаются прорваться через кордон пограничников чтобы попасть в Умань. На место вынужден был выезжать глава ГПСУ Сергей Дейнеко, который показал гостям из Израиля постановление Кабинета министров Украины о запрете на въезд в страну иностранцев до 28 сентября.
Напомним, в Умань стянули полицию со всей Украины, ситуация накаляется.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.