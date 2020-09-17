Более тысячи паломников-хасидов, застрявших на украинско-белорусской границе, развели серьезный беспорядок на месте своего вынужденного пребывания
Между между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи» на сегодня находятся свыше 1200 иностранцев, а новые все продолжают прибывать в надежде попасть в Умань, где расположена могила цадика Нахмана. В этом городе хасиды отмечают еврейский Новый год Рош ха-Шан, передает TUT.BY.
За несколько дней, что хасиды пытаются договориться с пограничниками и прорваться на территорию Украины, приграничная территория выглядит очень плачевно: повсюду горы мусора, пустые пластиковые бутылки и контейнеры из-под еды, пакеты и прочие отходы.
Один из дальнобойщиков показал, что творится возле фур, под которую некоторые из хасидов ходят, как в туалет.
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В импровизированном лагере дежурит Красный Крест. По словам оного из представителей этой организации Артема Карпенко, каждое утро волонтеры начинают свою работу с того, что убирают территорию вокруг своей палатки, потому что не могут ничего делать «в этом хаосе и беспорядке».
Увидев, чем занимаются волонтеры, некоторые хасиды тоже взялись немного поубирать, однако это не особо помогло.
Как видно на кадрах с «лагеря», вещи паломников лежат прямо на асфальте, тут же – мусор.
По официальным данным, сейчас на территории Беларуси находятся 2558 паломников-хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах — около 1200 человек.
Рош ха-Шан отмечается с 18 по 20 сентября. Учитывая, что времени все меньше, попытки хасидов попасть на территорию Украины становятся все более настойчивыми. В Беларуси просят украинские власти предоставить паломникам зеленый коридор, обещая привезти их в Умань и забрать обратно своим транспортом.
Как известно, Украина закрыла государственную границу на въезд иностранцам до 28 сентября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Напомним, в Умань стянули полицию со всей Украины, ситуация накаляется.
Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.
Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.