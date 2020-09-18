В Украине резко возросло количество пожаров в экосистемах

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает "Знай".

Приводим слова автора без комментариев.

В этом году в Украине количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом выросло в 40 раз!

Это следствие не только глобального потепления и температурных рекордов, которые обуславливают пожары на больших территориях. Причина и в том, что украинцы очень любят заниматься сжиганием травы.

За этот год Госэкоинспекция составила 765 протоколов по фактам самовольного выжигания травы. Из мелких очагов, которые люди разводят ради развлечения, растут такие мощные пожары, как в Чернобыле и на Луганщине.

Однако существует замечательный механизм борьбы с поджигателями-это их выявление и штрафование. К этому процессу можете присоединиться и вы.

На инфографике ниже - пути, как вы можете коммуницировать с Госэкоинспекцией и сообщать о нарушениях.

В частности, и о сжигании травы вашими соседями.

Не будьте равнодушными. Лучше обращайтесь к нам, если хотите жить в зеленой, а не сожженной кострами, Украине.