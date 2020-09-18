В Украине резко возросло количество пожаров в экосистемах
Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает "Знай".
Приводим слова автора без комментариев.
В этом году в Украине количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом выросло в 40 раз!
Это следствие не только глобального потепления и температурных рекордов, которые обуславливают пожары на больших территориях. Причина и в том, что украинцы очень любят заниматься сжиганием травы.
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За этот год Госэкоинспекция составила 765 протоколов по фактам самовольного выжигания травы. Из мелких очагов, которые люди разводят ради развлечения, растут такие мощные пожары, как в Чернобыле и на Луганщине.
Однако существует замечательный механизм борьбы с поджигателями-это их выявление и штрафование. К этому процессу можете присоединиться и вы.
На инфографике ниже - пути, как вы можете коммуницировать с Госэкоинспекцией и сообщать о нарушениях.
В частности, и о сжигании травы вашими соседями.
Не будьте равнодушными. Лучше обращайтесь к нам, если хотите жить в зеленой, а не сожженной кострами, Украине.