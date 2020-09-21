Они дважды подумают, прежде чем лезть в чужой дом

В пригороде Винницы юная доярка Ксения жестоко расправилась с насильниками, которые ворвались к ней в дом

Об этом в своем Facebook написал блогер Лучезар Панфилов, пишет Знай.

По словам блогера, 19-летняя доярка разбила преступникам лица, а одному из них оторвала яйцо.

Девушка работает дояркой у женщины-инвалида, которая не может одна справляться с хозяйством. Мужчины в хозяйстве нет, поэтому "два мерзавца", живущие по соседству, решили этим воспользоваться и пришли ночью к женщинам.

Они предложили помочь с дровами, доверчивая девушка впустила их в дом.

"Стоит ли говорить о том, что никакой помощи и близко не было. Они полезли к девушке, чтобы совершить с ней самый гнусный поступок. Однако они были слишком пьяны. Завязалась драка, в ходе которой одному из них она нанесла травму черепа чайником, а другому оторвала яйцо", - пишет блогер.

На следующее утро в дом к женщинам пришел участковый, который сообщил, что на девушку было подано заявление о нанесении тяжких телесных повреждений.

Но так, как это была самозащита, да еще и на территории потерпевшей, большая вероятность, что удастся отделаться условным сроком.

"Хотя наказаны должны были быть те, кто напал на девушку. Ведь на месте Ксении мог оказаться кто-то слабее, кто не сумел бы дать отпор", - говорится в посте блогера.

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