Сегодня украинцам народные депутаты как таковые фактически не нужны

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Сергей Гайдай в комментарии изданию Новости Украины - From-UA.

По словам политолога, в нынешних реалиях украинского общества нардепы как таковые не нужны людям.

Депутатская неприкосновенность, по словам Гайдая, является признаком тоталитарного общества.

Эксперт уверен, что она нужна лишь на тот случай, чтобы если вдруг какой-то оппозиционный депутат "прорвется" представлять народ, то чтобы за оппозиционную деятельность его власть "не наказала".

"Если мы говорим, что страна не тоталитарная, то эта неприкосновенность не нужна, потому что она просто превращается в этих условиях для бизнесменов в "творю, что хочу, но имею право не отвечать по закону", - считает Гайдай.

Обсуждение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности эксперт сравнил с вопросом изменения цвета экрана на устаревшем пейджере.

"Обсуждать отмену или неотмену депутатской неприкосновенности в части повышения эффективности работы парламента – это как сегодня в современных условиях обсуждать, стоит ли менять цвет экрана на пейджере, лучше он будет работать или нет. Просто в современных условиях вам пейджер больше не нужен, эту функцию у вас выполняет смартфон. Так же и здесь", - пояснил политолог.

По его словам, обсуждать следовало бы более глобальный вопрос - нужны ли нардепы вообще.

Эксперт уверен, что нет никакого смысла обсуждать прикосновенность или неприкосновенность нардепов.

"Нужно обсуждать, нужен ли в современном обществе парламент или не нужен, потому что парламент возник как ответ на вопрос, как сделать так, чтобы интересы миллионов граждан были представлены во власти. И тогда другого технологического пути, как парламент, не существовало", - отметил он.

По мнению Гайдая, Верховная Рада сегодня является "паразитическим органом", без которого украинское общество сможет спокойно обойтись. Вопрос депутатской неприкосновенности таким образом, по мнению политолога, вообще отходит на второй план.

"Это все равно, что отрубили голову, а мы сейчас будем обсуждать, стоило покойнику красить волосы или нет: уровень проблемы давно устарел вместе с самой проблемой", - резюмировал политолог.

Как известно, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Авторами данного законопроекта были "слуги народа". При этом, по мнению других фракций, данным законом действующая власть концентрирует все брозды правления в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

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