Нардепи від фракції "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) подали до ВР проєкт постанови, яка стосується виборів на Донбасі

У документі йдеться про проведення виборів на Донбасі. Про це повідомляється в офіційній заяві, розміщеній на сайті партії.

«Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа – за життя» Медведчук В. В., Бойко Ю. А., Рабінович В. З., Столар В. М., Загородній Ю. І., Папієв М. М., Павленко Ю. А., Плачкова Т. М., Приходько Н. І., Бурмич А. П., Іоффе Ю. Я., Дунаєв С. В., Мороз В. В., Гнатенко В. С., Волошин О. А., Кузьмін Р. Р., Колтунович А. С., Чорний В. І., Мамка Г. Н. подали проект постанови (регістр. № 4123) «Про забезпечення представництва інтересів громадян України». Даний законопроект вносить зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради від 15 липня 2020 року Про проведення місцевих виборів, який суперечить Мінським угодам», - йдеться в документі.

Четвертий пункт заблокував переговорний процес в ТКГ, адже він повністю суперечить Мінській угоді, і його необхідно скасувати.

"Цей пункт став основним каменем спотикання під час останніх обговорень Тристоронньої контактної групи і переговорів радників глав держав «нормандської четвірки». У ньому перераховані умови, за яких можуть бути проведені вибори на неконтрольованій території Донбасу. І ці умови прямо суперечать Мінським угодам».

В ОПЗЖ повідомили, що питання скасування четвертого пункту підіймалося на недавній зустрічі радників лідерів країн-учасниць нормандської четвірки.

"Учасники переговорів радників глав держав, що відбулися в Берліні, і Тристоронньої контактної групи неодноразово підкреслювали, що конструктивний діалог неможливий, поки зазначений пункт не буде змінений або скасований. Це стосується предмета обговорення всіх питань, в тому числі і обміну утримуваними особами. Скасування цієї норми дозволить продовжити переговори в рамках "мінського формату" щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, Віктор Медведчук повідомив, що Турчинов і Порошенко повинні понести кримінальну відповідальність за саботаж Мінських угод.