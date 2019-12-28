27 декабря президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписали новый Избирательный кодекс
Ранее Зеленский ветировал этот документ, отправив его на доработку в Раду. Депутаты учли все поправки и поддержали новый Избирательный кодекс 330 голосами, пишет "24 канал".
Как теперь будут проходить выборы в Украине:
- Открытые списки партий (избиратели смогут голосовать не только за политические партии, но и за конкретных людей в их списках);
- Проходной барьер (так и останется на уровне 5%);
- Пропорциональная система выборов (мажоритарка исчезнет, а избиратели будут выбирать только партии, которые пройдут в парламент).
Стоит отметить, данный законопроект рассматривали более 4 лет. Так, его зарегистрировали еще в 2015-м. Спустя два года - приняли в первом чтении, затем приняли поправки, а в июле 2019 - в целом.
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Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждали то, что в сентябре этого года Зеленский ветировал законопроект об Избирательном кодексе, принятый еще при его предшественнике Петра Порошенко.
«Зеленский ветировал этот Избирательный кодекс, добавив свои предложения к законопроекту. И отправил его назад в Раду. Суть предложений пока неизвестна, но уже понятно, что охарактеризовать их можно будет одним словом — «радикальные», — писали в одном из популярных телеграм-каналов Украины.
Также мы рассказывали, в конце декабря президент Украины подписал скандальный закон об оценке объектов недвижимости. Процедура изменилась - закон предусматривает ликвидацию коррупционной схемы.
Предполагается, что новая модель позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.
Напомним, Зеленскому придется менять Кабмин: названы три кандидата на кресло Гончарука.
Также Politeka писала, что рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко: Билецкий раскрыл правду