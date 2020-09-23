Так, по словам Арестовича, ситуация изменилась по двум причинам:

прошла инаугурация Лукашенко в качестве президента Беларуси;

отныне Россия не сможет реализовать в отношении Украины военный сценарий, не столкнувшись непосредственно с НАТО.

Арестович рассказал об увеличении оборонного бюджета Украины на рекордно большую сумму - 21 млрд, что является наибольшей цифрой за все время независимости Украины. Кроме того, теперь особый акцент будет делаться на спецслужбы, что означает, что Украина рассматривает гибридную угрозу со стороны Кремля преимущественно в сфере диверсий и саботажа.

"Военную безопасность, соответственно, будет обеспечивать боевой союз с НАТО. Кроме того, в случае принятия ОРДЛО в том или ином варианте, опять в состав Украины де факто, нагрузка на спецслужбы возрастет еще больше. Итак, семь лет войны уперлись в тупик", - написал эксперт.

По его словам, теперь россияне не могут пойти на полноценную военную операцию против Украины, как и мы против них.

Теперь, по прогнозам эксперта, Украина будет двигаться в направлении деоккупации Донбасса "медленно и печально" - так, что если даже заменить участников ТКГ Фокина и Кравчука на более молодых представителей украинской стороны, то и они тоже успеют состариться за время переговоров.

По мнению Арестовича, теперь России придется разрабатывать новый план в отношении Украины.

"Только на выработку новой стратегии в отношении нас РФ понадобиться не менее полугода - и не в последнюю очередь, она будет зависеть от результатов президентских выборов в США (3 ноября)", - добавил он.