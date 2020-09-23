- прошла инаугурация Лукашенко в качестве президента Беларуси;
- отныне Россия не сможет реализовать в отношении Украины военный сценарий, не столкнувшись непосредственно с НАТО.
Арестович рассказал об увеличении оборонного бюджета Украины на рекордно большую сумму - 21 млрд, что является наибольшей цифрой за все время независимости Украины. Кроме того, теперь особый акцент будет делаться на спецслужбы, что означает, что Украина рассматривает гибридную угрозу со стороны Кремля преимущественно в сфере диверсий и саботажа.
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Напомним, Алексей Арестович рассказал, что тысячи украинских военных готовятся дать отпор "русской весне".
Как сообщала Politeka, Алексей Арестович рассказал, что Украина ответит армии России своими масштабными учениями под названием "Объединенные усилия-2020".
Также Politeka писала, что Алексей Арестович заявил, что Беларусь уже не будет прежней, страну ждет 1917-й год.