Военнослужащим Национальной гвардии выдали во время патрулирования сухпайки с личинками

Как передает Politeka.net, видео с распаковкой опубликовал "Киев. Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как двое военнослужащих вскрывают зеленый полиэтиленовый пакет с сухпайком. Из него вытекает странная жидкость и выпадают личинки червей.

Не дивитися під час їжі Не дуже звична для нас ситуація, але хлопці із військової частини 3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету - перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були із таким самим сюрпризом в середині.

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Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 23. September 2020

Военнослужащие говорят, что после таких находок внутри пакета они проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом в середине.

В сети не на шутку возмутились таким ""

"Значит им нравится такая еда. Пусть идут депутатов накормят", "Какой ужас! Я служил в 2000 году, то черви и гнилая квашеная капуста были постоянно, а кроме того случались такие кулинарные перлы, долго писать. И ничего, выжили", "Сидели б дома и ели свежий борщ", "Дожились до ручки", - писали украинцы под видео.

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