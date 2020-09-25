Военнослужащим Национальной гвардии выдали во время патрулирования сухпайки с личинками

На кадрах видно, как двое военнослужащих вскрывают зеленый полиэтиленовый пакет с сухпайком. Из него вытекает странная жидкость и выпадают личинки червей.

Военнослужащие говорят, что после таких находок внутри пакета они проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом в середине.

В сети не на шутку возмутились таким ""

"Значит им нравится такая еда. Пусть идут депутатов накормят", "Какой ужас! Я служил в 2000 году, то черви и гнилая квашеная капуста были постоянно, а кроме того случались такие кулинарные перлы, долго писать. И ничего, выжили", "Сидели б дома и ели свежий борщ", "Дожились до ручки", - писали украинцы под видео.