Единственный выживший курсант с Ан-26 рассказал о катастрофе в Чугуеве

Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице Харькова 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева.

Как сообщил Зеленский на официальном канале в Telegram, курсант смог вспомнить несколько деталей о трагедии. В то же самое время, председатель Харьковской областной администрации Алексея Кучера рассказал, как удалось выжить курсанту.

"Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", – написал президент в своем Телеграме.

В свою очередь председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который сопровождал Зеленского в больнице, рассказал, что они пообщались с курсантом, но вопросами его не стали нагружать.



"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, умер", – передал Кучер слова курсанта.

Глава ОГА добавил, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища.



Кроме того, он отметил, что курсанта допросили следователи Государственного бюро расследований. По его словам, Золочевского спасло определенное стечение обстоятельств – его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел", – передал Кучер слова курсанта.

Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии.