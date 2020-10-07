Командир боевого танка Т-64В1 ВСУ из Луганска поделилась трогательной мечтой о родном городе

Татьяна попала на российско-украинскую войну, продолжив боевой путь своего мужа, и уже даже успела стать командиром танка.

Ее заветной мечтой является возвращение в родной освобожденный Луганск, пишет "АрмияInform".

В армию Татьяна попала еще в 2016 году после того, как ее муж вернулся с войны. Поэтому он остался дома с двумя дочерьми, а жена отправилась ему на смену на восток.

"Для меня ничего необычного в роли командира нет. Начинала фронтовой путь в пехоте. Сначала командиром взвода связи. Участвовала в боевых действиях на Луганском направлении в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Всегда радовалась, когда нам в сложные минуты боя на помощь приходили танкисты. Тогда у меня и появилась мысль сменить род войск", – вспоминает женщина.

"Очень увлеклась танками, захотелось освоить это грозное оружие. Окончила курсы в Десне и попала в одну из танковых бригад. Сначала была оператором-наводчиком, затем назначили командиром танка. Здесь очень хороший коллектив. Мне помогают настоящие мужчины, имеющие за плечами опыт боевых действий именно в танковых подразделениях. Поэтому постоянно нахожусь в фазе освоения новых знаний и навыков", – добавила она.

Впрочем главной задачей, призналась Татьяна, для нее осталось осуществление давней мечты – "Хочу вернуться и освободить Луганск, родной город, в котором жила наша семья до войны".

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.