Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров поделился своим видением "Большой стройки" в Украине

Как передает Politeka.net, мысли экс-политик озвучил на своей страничке в Twitter.

"Что такое «Большая стройка» в моем понимании? Это когда строим из своих материалов, платим зарплату своим рабочим. А получаемую прибыль компания вкладывает в свою страну. И больше 50% средств, выделяемых из казны на такие работы, возвращается в нее в виде уплаты налогов", - поделился экс-премьер.

Украинцы такое высказывание Азарова раскритиковали и поинтересовались, где же результаты его работы во время премьерства.

""Большая стройка" в твоём понимании - это домик под Ростовом!", "И где ж те где ж те дороги, мосты, которые ты построил в Украине, строитель хренов?", "Ты на какие деньги вот это построил? Из чьих материалов? Ты украл зарплату наших рабочих, сбежал на Россию, а теперь нам заплетаешь разную хрень. И налоги с наших денег ты заплатил России","Большая стройка по - Азаровски. Это - по 50 процентов, украсть по строительству объектов инфраструктуры, коммуникаций и т.п", - писали пользователи сети.

Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».