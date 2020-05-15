Николай Азаров заявил, что Украина потеряла независимость из-за Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом

Как сообщила Politeka.net, об этом бывший премьер-министр Украины написал на своей странице в Twitter.

Таким образом он прокомментировал слова вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который заявил о необходимости пересмотреть условия Соглашения. По словам чиновника, украинцев больше не устраивают установленные квоты.

Николай Азаров заявил, что документ стал причиной событий на Майдане. Теперь же Украина не имеет права корректировать условия, а потому стала зависимой от Запада.

"Через 6 лет после госпереворота прозвучало, что Соглашение об Ассоциации (из-за которого начался «майдан») нужно пересматривать. Украина, согласно Соглашению, не может изменить его условия самостоятельно. Т.е. страна стала по сути колонией Запада и потеряла свою независимость", - подытожил бывший премьер.

Пользователи социальной сети высмеяли Николая Азарова. Многие комментаторы обратили внимание, что нельзя сравнивать режим Януковича и попытки изменить Соглашение сейчас:

"Пересматривать соглашение об ассоциации будут в сторону увеличения квот на продукцию и товары из Украины. Потому что Украина может продавать в ЕС намного больше товаров чем сейчас. Но это же плохо, да Коленька? Лучше когда был только один рынок — РФ, где нам всё запрещали, да?"; "Киля, начнем по порядку. Майдан начался не из за отказа янука подписывать соглашение с ЕС, а из за того, что беркутня побила детей.Это на России такое можно. Второе - сейчас из за вируса, в ЕС будет дефицит продуктов, и мы должны этим воспользоваться - увеличить квоты"; "Киля не завидуй"; "Киля, закусывай хоть иногда, старпер хренов!"; "Мне просто интересно, пан Мыкола, это вы искренне, от души пишете или за деньги и другие "печеньки"? Потому что бесплатно такое писать...это вы меня простите"; "у кили весеннее обострение".

Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля: «Вот что старость делает».

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».