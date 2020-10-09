Украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов высказался относительно украинского языка

Свой комментарий он дал в интервью «Апострофу». По словам Суханова, действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке игнорировать нельзя. По словам Суханова, действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке игнорировать нельзя.

"Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас", - отметил телеведущий.

Суханов подчеркнул, что любое вмешательство РФ в дела Украинцы в этом плане недопустимо.

"Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что – то не по нраву, я ему могу посоветовать только одно - пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела", - заявил телеведущий.

Ранее мы сообщали, что советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский».



"Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — отметил нардеп.





Также мы сообщали, что французский певец Поль Манондиз расхвалил Украину и украинский язык.