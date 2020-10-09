Украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов высказался относительно украинского языка
Свой комментарий он дал в интервью «Апострофу».По словам Суханова, действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке игнорировать нельзя.
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"Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — отметил нардеп.
По его словам, Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском.
В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.
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