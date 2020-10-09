Украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов высказался относительно украинского языка

Свой комментарий он дал в интервью «Апострофу».

По словам Суханова, действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке игнорировать нельзя.
 
"Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас", - отметил телеведущий.
 
Суханов подчеркнул, что любое вмешательство РФ в дела Украинцы в этом плане недопустимо.
"Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что – то не по нраву, я ему могу посоветовать только одно - пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела", - заявил телеведущий. 
 
Ранее мы сообщали, что советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский».

"Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский» или «русский украинский» уже отличается от «русского русского», — отметил нардеп.

Также мы сообщали, что французский певец Поль Манондиз расхвалил Украину и украинский язык.

По его словам, Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском.

В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.

 