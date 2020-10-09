Молодая украинка Алина Михайлова решила в корне изменить свою жизнь и уйти на фронт
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 057.ua.
Так, парамедик Добровольческого украинского корпуса и волонтер "Армии SOS" Алина Михайлова с 2014 года находится на фронте. Сначала она поехала на Донбасс как волонтер, а потом уже как парамедик. Алина спасала жизни бойцов в Авдеевке, Песках и других горячих точках.
До войны на Донбассе девушка активно участвовала в конкурсах красоты и занималась помощью приютам с животными.
"После Майдана долго не отпускало ощущение незавершенности. Тогда я поехала на Западную Украину с маленьким собственным более инфляционным проектом. Ездила по городам и брала интервью у местных жителей. Цель была в том, чтобы показать жителям Донецка, что западную Украину они не кормят. Что и на западной Украине люди самодостаточны и занимаются работой. Это к тому что в 14 году был "в ходу" тезис "Донбасс кормит Украину". Затем РФ ворвалась в Крым, на Донбасс. И я начала собирать продукты в магазинах Киева для военных. Позже познакомилась с организацией "Армия SOS". И с этого началась моя помощь фронту как волонтера", - рассказала девушка.
Как выглядели Артур Пирожков, Лазарев, Меладзе и другие звездные красавцы в юности: "Лепс - это пипец"
71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!"
Кристина Асмус в прозрачном белье ошеломила откровенными позами: "Русская Шэрон Стоун"
Не стало известной российской певицы, которая предсказала свой последний день: песня оказалась роковой
В 2016 году Алина окончила университет (училась на дневной форме), а летом того же года на фронте погиб ее очень близкий друг.
"Это кардинально определило мою дальнейшую жизнь. Я поступила в магистратуру на заочное отделение, прошла недельные курсы парамедика на базе госпитальеров, и уже осенью поехала на свою первую ротацию в Широкино", - поделилась девушка.
По ее словам, у собратьев никогда не было никаких предрассудков из-за того, что девушка стоит с ними бок о бок на фронте. Однако 26-летний парамедик признается, что быть на войне – это не всегда комфортно.
"У большинства девушек, хотя есть некоторые парни, есть такая романтизация войны. А война - это грязь, кровь, мыши и крысы (и их г*вно, которое повсюду!). Это топить буржуйку, рубить дрова, купаться раз в 3-4 дня с водой, экономить эту воду", - отметила доброволец.
Также она прокомментировала вопрос идейности среди бойцов, защищающих Украину на Донбассе. По ее словам, среди добровольцев обычно "заробитчан" нет, однако если поинтересоваться у бойцов ВСУ, почему они на фронте, далеко не все аргументируют это тем, что хотят уничтожать оккупантов и защищать Украину.
Напомним, "Решил, что будет полезнее здесь": 19-летний украинец променял клубы и развлечения на окопы Донбасса.
Ранее Politeka писала о том, как ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.