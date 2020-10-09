Молодая украинка Алина Михайлова решила в корне изменить свою жизнь и уйти на фронт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 057.ua.

Так, парамедик Добровольческого украинского корпуса и волонтер "Армии SOS" Алина Михайлова с 2014 года находится на фронте. Сначала она поехала на Донбасс как волонтер, а потом уже как парамедик. Алина спасала жизни бойцов в Авдеевке, Песках и других горячих точках.

До войны на Донбассе девушка активно участвовала в конкурсах красоты и занималась помощью приютам с животными.

"После Майдана долго не отпускало ощущение незавершенности. Тогда я поехала на Западную Украину с маленьким собственным более инфляционным проектом. Ездила по городам и брала интервью у местных жителей. Цель была в том, чтобы показать жителям Донецка, что западную Украину они не кормят. Что и на западной Украине люди самодостаточны и занимаются работой. Это к тому что в 14 году был "в ходу" тезис "Донбасс кормит Украину". Затем РФ ворвалась в Крым, на Донбасс. И я начала собирать продукты в магазинах Киева для военных. Позже познакомилась с организацией "Армия SOS". И с этого началась моя помощь фронту как волонтера", - рассказала девушка.

В 2016 году Алина окончила университет (училась на дневной форме), а летом того же года на фронте погиб ее очень близкий друг.

"Это кардинально определило мою дальнейшую жизнь. Я поступила в магистратуру на заочное отделение, прошла недельные курсы парамедика на базе госпитальеров, и уже осенью поехала на свою первую ротацию в Широкино", - поделилась девушка.

По ее словам, у собратьев никогда не было никаких предрассудков из-за того, что девушка стоит с ними бок о бок на фронте. Однако 26-летний парамедик признается, что быть на войне – это не всегда комфортно.

"У большинства девушек, хотя есть некоторые парни, есть такая романтизация войны. А война - это грязь, кровь, мыши и крысы (и их г*вно, которое повсюду!). Это топить буржуйку, рубить дрова, купаться раз в 3-4 дня с водой, экономить эту воду", - отметила доброволец.

Также она прокомментировала вопрос идейности среди бойцов, защищающих Украину на Донбассе. По ее словам, среди добровольцев обычно "заробитчан" нет, однако если поинтересоваться у бойцов ВСУ, почему они на фронте, далеко не все аргументируют это тем, что хотят уничтожать оккупантов и защищать Украину.

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