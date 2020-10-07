Командир бойового танка Т-64В1 ЗСУ з Луганська поділилася зворушливою мрією про рідне місто

Тетяна потрапила на російсько-українську війну, продовживши бойовий шлях свого чоловіка, і вже навіть встигла стати командиром танку.

Її заповітною мрією є повернення в рідний звільнений Луганськ, пише "АрмияInform".

В армію Тетяна потрапила ще в 2016 році після того, як її чоловік повернувся з війни. Тому він залишився вдома з двома дочками, а дружина вирушила йому на зміну на схід.

"Для мене нічого незвичайного в ролі командира немає. Починала фронтовий шлях у піхоті. Спочатку командиром взводу зв'язку. Брала участь у бойових діях на Луганському напрямку у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Завжди раділа, коли нам у складні хвилини бою на допомогу приходили танкісти. Тоді у мене і з'явилася думка змінити рід військ", - згадує жінка.

"Дуже захопилася танками, захотілося освоїти цю грізну зброю. Закінчила курси в Десні і потрапила в одну з танкових бригад. Спочатку була оператором-навідником, потім призначили командиром танка. Тут дуже хороший колектив. Мені допомагають справжні чоловіки, які мають за плечима досвід бойових дій саме в танкових підрозділах. Тому постійно перебуваю у фазі освоєння нових знань і навичок", – додала вона.

Втім головним завданням, зізналася Тетяна, для неї залишилося здійснення давньої мрії - "Хочу повернутися та звільнити Луганськ, рідне місто, в якому жила наша сім'я до війни".

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