В Украине завершены испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол"
Об этом сообщили в Укроборонпроме.
"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", - говорится в сообщении.
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Ракеты готовы к досрочной передаче ВСУ, заявили в компании. Там рассчитывают на увеличение госзаказа на РС-80.
Ракеты имеют сверхзвуковую скорость полета и могут применяться не только в авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.
Ранее глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что в Лондоне обсуждался вопрос сотрудничества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в развитии и повышении возможностей военно-морских сил ВСУ.
В частности, речь шла о том, чтобы современные, совместимые со стандартами НАТО, ракетные катера создавались в Украине на мощностях отечественных предприятий.
Также было высказано предложение создать совместный украинско-британский проект по созданию ракетного катера, в котором были бы учтены пожелания военных Вооруженных сил Украины.
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Также Politeka писала, что в ООС мощно ответили оккупантам на угрозы масштабной атаки.