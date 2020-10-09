В Украине завершены испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол"

Об этом сообщили в Укроборонпроме.

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", - говорится в сообщении.

Ракеты готовы к досрочной передаче ВСУ, заявили в компании. Там рассчитывают на увеличение госзаказа на РС-80.

Ракеты имеют сверхзвуковую скорость полета и могут применяться не только в авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.

Ранее глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что в Лондоне обсуждался вопрос сотрудничества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в развитии и повышении возможностей военно-морских сил ВСУ.

В частности, речь шла о том, чтобы современные, совместимые со стандартами НАТО, ракетные катера создавались в Украине на мощностях отечественных предприятий.

Также было высказано предложение создать совместный украинско-британский проект по созданию ракетного катера, в котором были бы учтены пожелания военных Вооруженных сил Украины.

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