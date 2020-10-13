Певица Оля Полякова резко ответила главе Минздрава Максиму Степанову
После харьковского концерта в честь Дня учителя, на котором выступила Оля Полякова, Степанов ежедневно делает акцент, что горожане массово инфицировались COVID-19 именно после данного мероприятия.
Во время эфира в телеканале "Украина 24" Полякова ответила Степанову на выпады в ее сторону, видео с ответом она разместила на своей странице в Instagram.
"Эта история, что увеличилось количество заболевших на следующий день после моего концерта. И это заявляет министр здравоохранения? Вы кого делаете идиотами? Я человек образованный из семьи медиков. Я уж точно знаю, сколько идет инкубационный период", - сказала певица.
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Она уверила, что в Украине "не осталось наивных людей, которые не хотят обсуждать какой-то концерт". При этом артистка отметила, что украинцы "хотят спросить, что было сделано за полгода, чтобы люди могли нормально работать".
Она также напомнила, что в начале сентября организовывала митинг в знак протеста против решений правительства о частичном запрете проведения концертов.
"Я просила создать инициативную группу, собрать комитет, наших чиновников, наших коллег. Чтобы решить, как еще нашему цеху выживать в эпоху кризиса. Никакой группы. Никакого плана. Ничего. Поэтому в этих условиях мы можем работать так, как можем работать", - подчеркнула она.
Напомним, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.
Как сообщала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.
Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.